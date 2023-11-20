Финансовый эффект от GigaChat для Сбера в 2024 году составит не менее 10 млрд. руб
16:45 20.11.2023
Сбер рассчитывает получить в 2024 году не менее 10 млрд руб. финансового эффекта от применения своей нейросети GigaChat в бизнесе. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
«GigaChat для нас и научное исследование, и одновременно модель, и продукт в очень широком смысле этого слова. Мы в следующем году планируем получить не менее 10 млрд руб. финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе», – заявил он журналистам.
Сбер запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat в режиме тестирования в апреле. Модель умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. В сентябре банк открыл доступ к этой нейросети для всех желающих.
По словам Ведяхина, пока искусственный интеллект не принимает решений по сложным инвестиционным проектам в Сбере. «Но все, что связано с простыми кредитными решениями, оборотным кредитованием и подобного рода сделкам – это решается искусственным интеллектом. Процент просрочки – в пределах риск-аппетита с одной стороны, с другой стороны – он лучше, чем по аналогичным кредитам, где принимал решение обычный человек», – отметил он.
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