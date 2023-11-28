Сбер и Институт проблем экологии и эволюции будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

16:50

Сбер и Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта в рамках реализации национального проекта «Экология». Подписание прошло на III Конгрессе молодых ученых.

Цель соглашения – создание, внедрение, применение, использование и развитие моделей искусственного интеллекта (ИИ) и технологических решений по вопросам изучения и сохранения биоразнообразия, а также проведение совместных образовательных и деловых мероприятий, направленных на повышение экологической грамотности населения.

«Одно из приоритетных направлений работы Сбера в сфере ESG – разработка новых решений, основанных на технологии искусственного интеллекта для регулирования экологических и климатических рисков, – рассказал вице-президент, директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко. – ИИ также может использоваться для сбора и анализа данных о состоянии экосистем, прогнозирования изменений климата, изучения популяции редких видов животных и растений и способен внести значительный вклад в проекты охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия».

«Несмотря на то, что основная деятельность института – фундаментальные исследования, один из приоритетов нашего развития – участие в прикладных экологических исследованиях и обеспечение качественного научного фундамента для исследований, проводимых нашими корпоративными партнерами, – отметил заместитель директора Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук Константин Гонгальский. – Мы надеемся, что партнерство со Сбером в сфере искусственного интеллекта выведет на новый уровень наши совместные работы по оценке биоразнообразия и прогнозирования состояния экосистем».