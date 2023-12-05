На складах корпораций мира скопилось продукции на 30% больше, чем до пандемии — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избыток продукции на складах более 4,3 тыс. ведущих промышленных корпораций мира на конец сентября оценивался в сумму свыше $2,1 трлн, что почти на 30% больше показателя на конец декабря 2019 года, до начала глобального распространения коронавируса. Это связано с нарушением цепочек поставок во время пандемии, однако в последнее время важным фактором увеличения объемов нераспроданных товаров стало замедление деловой конъюнктуры в Китае, сообщает ведущая японская экономическая газета Nikkei.

По мнению ее экспертов, переполненность складов становится важным фактором общего ухудшения экономической ситуации в мире.

Помимо сокращения спроса в Китае, негативное воздействие оказывает и вялая конъюнктура в странах Евросоюза, отмечает Nikkei. Избыток продукции на складах, отмечает газета, грозит сокращением промышленного производства в глобальных масштабах.