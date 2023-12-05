Saxo Bank предсказал конец капитализма в США в 2024 году

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Датский Saxo Bank в последний месяц уходящего года представит по традиции свои «шокирующие предсказания» на новый 2024 год. Среди этих невероятных прогнозов под названием «Конец пути» — победа Роберта Кеннеди-младшего на президентских выборах и конец капитализма в США, а также покупка саудовцами франшизы Лиги чемпионов при цене на нефть в $150.

«Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами, описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали, что в 2023 году президент Франции Эмманюэль Макрон уйдет в отставку, а коалиция миллиардеров разработает новый «Манхэттенский проект» в области энергетики.

«Ровный путь, по которому мир шел после Великого финансового кризиса, со стабильной геополитикой, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, был нарушен в годы пандемии, когда политики и инвесторы делали ставку на возвращение к „старой нормальности“. В 2024 году становится ясно, что гладкий путь подходит к концу, отправляя мир в опасное неопределенное будущее. Наши „возмутительные прогнозы“ на 2024 год показывают, как мир приближается к концу „старой нормальности“, и как новые технологии решают старые проблемы, одновременно создавая новые, возможно, более опасные дилеммы», — отмечается на сайте банка на этот раз.

Авторы предсказаний так видят конец капитализма в США: «поскольку дефицит бюджета США превышает 10% ВВП, правительство отчаянно пытается стимулировать спрос на казначейские облигации США. Под сильным давлением со стороны Белого дома Конгресс освобождает от налогов доходы от государственных облигаций». Еще один прогноз: «при цене нефти в 150 долларов саудовцы покупают франшизу Лиги чемпионов. Воодушевленная ростом цен на сырую нефть, Саудовская Аравия производит фурор на международной арене, поскольку наследному принцу Мухаммеду бен Сальману удается создать Лигу чемпионов мира после покупки франшизы Лиги чемпионов УЕФА».

А прогноз о выборах в США в 2023 году звучит следующим образом: «поскольку недовольство Байденом и Трампом достигает апогея, Роберт Кеннеди-младший видит, что его поддержка неумолимо растет в опросах общественного мнения. 5 ноября Кеннеди побеждает на президентских выборах в США, открывая новую эру в американской политике».