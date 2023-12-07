Все поступающие в ВМФ РФ корабли — носители «Цирконов», «Калибров» и «Ониксов» — главком

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все поступающие в состав Военно-морского флота (ВМФ) России корабли и ударные комплексы берегового базирования являются носителями ракет «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Осуществляется плановая поставка на флот образцов современного вооружения военной и специальной техники. Все поступающие в состав военно-морского флота корабли, ударные комплексы берегового базирования являются носителями современного ракетного оружия, такого как „Циркон“, „Калибр,“ „Оникс“ и „Уран“, — сказал он в ходе XIII Международного форума „Арктика: настоящее и будущее“.