Все поступающие в ВМФ РФ корабли — носители «Цирконов», «Калибров» и «Ониксов» — главком
15:00 07.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все поступающие в состав Военно-морского флота (ВМФ) России корабли и ударные комплексы берегового базирования являются носителями ракет «Циркон», «Калибр» и «Оникс». Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«Осуществляется плановая поставка на флот образцов современного вооружения военной и специальной техники. Все поступающие в состав военно-морского флота корабли, ударные комплексы берегового базирования являются носителями современного ракетного оружия, такого как „Циркон“, „Калибр,“ „Оникс“ и „Уран“, — сказал он в ходе XIII Международного форума „Арктика: настоящее и будущее“.
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