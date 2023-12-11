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НОВОСТИ

Великобритания передаст Украине два минных тральщика — Минобороны

10:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В заявлении сказано, что, помимо передачи тральщиков, Соединенное Королевство совместно с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.

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