Великобритания передаст Украине два минных тральщика — Минобороны
10:32 11.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания поставит на Украину два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.
Отмечается, что корабли будут закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. В заявлении сказано, что, помимо передачи тральщиков, Соединенное Королевство совместно с Норвегией создадут новую морскую коалицию, в состав которой войдут страны, желающие оказывать Украине военно-морскую помощь.
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