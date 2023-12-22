Сбер выпускает ЦФА на индекс цифрового квадратного метра для физических лиц
16:35 22.12.2023
Сбер начинает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на индекс цифрового квадратного метра. Выпуск осуществляется в информационной системе Сбера на основе распределенного реестра. В результате у квалифицированных инвесторов появится возможность инвестировать в инструмент, привязанный к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по ЦФА поставлен в зависимость от значения индекса цифрового квадратного метра (Digital Square Meter Index, SBERDSMI), который публикуется на портале Sberbank CIB Index.
Новый инструмент дает дополнительные возможности для диверсификации инвестиционного портфеля розничных инвесторов. Стоимость 1 ЦФА приравнивается к значению SBERDSMI. Плановое погашение выпуска предусмотрено в период с 11 по 16 декабря 2026 года, при этом у инвесторов может быть возможность продать ЦФА эмитенту до наступления срока погашения в соответствии с решением о выпуске. ЦФА на индекс цифрового квадратного метра пока доступен ограниченному кругу квалифицированных инвесторов.
ЦФА – финансовый инструмент в цифровом формате, выпуск, учет и обращение которого осуществляется в информационной системе Сбера на основе распределенного реестра. Сбербанк включен Банком России в реестр операторов информационных систем по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов.
Ранее глава Сбера Герман Греф в интервью «России 24» анонсировал возможность инвестировать в ЦФА на индекс квадратного метра: «Мы сейчас тестируем (нашу платформу ЦФА. – «НГ»), в ближайшее время на ней будут доступны трансакции. То есть можно будет открывать кошелек, перечислять деньги и совершать трансакции. Покупать, продавать и создавать цифровые активы – это самое главное – производные на различные инструменты, включая квадратные метры недвижимости. Это очень перспективное направление, в ближайшие пять лет будет огромный рост на этом рынке».
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