В 2024 году на российской рынке появятся бренды молодежной и детской одежды из Китая
10:05 28.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi) собирается открыть в России магазины двух китайских брендов — молодежный Semir и детский Balabala. По плану первые открытия состоятся в 2024 году», — сказала собеседница агентства.
Как рассказала Кермедчиева, ретейлер рассматривает площадки в топовых торговых центрах Москвы, в частности, Semir ведет переговоры с «Авипарком», а также в магазинах «МЕГА». Первые открытия ожидаются к концу первого полугодия, но возможно, и к лету, прогнозирует эксперт. По ее словам, магазины Semir занимают площадь в среднем 300 кв. м, Balabala — 150-200 кв. м.
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