В 2024 году на российской рынке появятся бренды молодежной и детской одежды из Китая

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два китайских бренда — молодежный Semir и детский Balabala — планируют выйти на российский рынок в 2024 году, открытия магазинов ожидаются в Москве к концу первого полугодия, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.



«Структура Вячеслава Шикулова (партнер брендов Samsonite, Guess, Boggi) собирается открыть в России магазины двух китайских брендов — молодежный Semir и детский Balabala. По плану первые открытия состоятся в 2024 году», — сказала собеседница агентства.



Как рассказала Кермедчиева, ретейлер рассматривает площадки в топовых торговых центрах Москвы, в частности, Semir ведет переговоры с «Авипарком», а также в магазинах «МЕГА». Первые открытия ожидаются к концу первого полугодия, но возможно, и к лету, прогнозирует эксперт. По ее словам, магазины Semir занимают площадь в среднем 300 кв. м, Balabala — 150-200 кв. м.



