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НОВОСТИ

Почти 85% россиян ожидают повышения ставок по ипотеке в начале года

12:37 02.01.2024

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Скриншот канала «Белая Каска»
Россияне ожидают повышения ипотечных ставок банками с января 2024 года. Согласно опросу канала «Белая Каска» в Telegram, с таким ответом согласились 83% респондентов.

Опрос на тему, готовы ли участники канала к повышению ставок по ипотечным программам в начале 2024 года на фоне повышения Банком России, был запущен 29 декабря. На сегодняшний день в нем приняли участие больше 2,8 тыс. пользователей Telegram.

Ответ «Будет небольшое повышение, оно ожидаемо» выбрали 83%, за ответ «Ставки останутся на прежнем уровне» проголосовали 17%.

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