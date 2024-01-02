Почти 85% россиян ожидают повышения ставок по ипотеке в начале года

12:37

Скриншот канала «Белая Каска»



Россияне ожидают повышения ипотечных ставок банками с января 2024 года. Согласно опросу канала «Белая Каска» в Telegram, с таким ответом согласились 83% респондентов.

Опрос на тему, готовы ли участники канала к повышению ставок по ипотечным программам в начале 2024 года на фоне повышения Банком России, был запущен 29 декабря. На сегодняшний день в нем приняли участие больше 2,8 тыс. пользователей Telegram.

Ответ «Будет небольшое повышение, оно ожидаемо» выбрали 83%, за ответ «Ставки останутся на прежнем уровне» проголосовали 17%.