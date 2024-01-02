Почти 85% россиян ожидают повышения ставок по ипотеке в начале года
12:37 02.01.2024
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Скриншот канала «Белая Каска»
Опрос на тему, готовы ли участники канала к повышению ставок по ипотечным программам в начале 2024 года на фоне повышения Банком России, был запущен 29 декабря. На сегодняшний день в нем приняли участие больше 2,8 тыс. пользователей Telegram.
Ответ «Будет небольшое повышение, оно ожидаемо» выбрали 83%, за ответ «Ставки останутся на прежнем уровне» проголосовали 17%.
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