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С обеих сторон Крымского моста собрались длинные пробки

15:02 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часовые пробки образовались с обеих сторон Крымского моста, всего проезда ожидают более 600 автомобилей, сообщается в телеграм-канале информационного центра о ситуации на подъездах к мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств, ожидание — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средств, ожидание — около часа», — говорится в сообщении.

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