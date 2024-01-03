С обеих сторон Крымского моста собрались длинные пробки
15:02 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств, ожидание — около часа. В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средств, ожидание — около часа», — говорится в сообщении.
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