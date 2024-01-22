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Госсекретарь США требовал от афганского президента Гани поддержать сделку США и запрещенного в РФ «Талибана»

19:25 22.01.2024 Источник: НГ-Online

В 2020 году представители Исламской Республики Афганистан столкнулись с откровенным диктатом со стороны высокопоставленных американских чиновников, заявил «Независимой газете» бывший шеф афганской разведки и последний вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех, участвовавший в тех переговорах. По его словам, делегация, которую возглавляя президент Ашраф Гани, участвовала в международной конференции по безопасности в Германии и встречалась с госсекретарем США Майком Помпео, министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Темами переговоров были международная поддержка режима Гани и перспектива мирного соглашения США с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан».

«Помпео, самый высокомерный человек в администрации Дональда Трампа, смотрел в глаза Ашрафу Гани и требовал: я хочу, чтобы вы здесь, в Германии, сделали заявление о том, что вы и ваша администрация поддерживаете американское соглашение с талибами в Дохе, - заявил Амрулла Салех. - Это был абсолютно открытый диктат. Гани, который получил образование в США и хорошо знает английский, сказал, что это невозможно, и попросил меня объяснить, почему мы не можем пойти на такой шаг».

По словам Салеха, ему пришлось пояснять, что если республиканские чиновники заявят о поддержке соглашения, люди в Афганистане решат, что они предатели. «Если мы после такого признания вернемся в Кабул, то там произойдет переворот, аэропорт больше не будет находиться под нашим контролем, и мы не знаем, сколько американских граждан погибнет при этом, - рассказал Салех. - После этих слов Помпео изменил свое мнение и спросил, что тогда может быть альтернативой его предложению. Гани ответил, что нам нужно время, мы вернемся в Афганистан, где должны будем провести консультации с народными представителями и уже все вместе решить, чем мы дополним решение в Дохе. Гани сказал, что не готов оказать поддержку документу, который он не читал и в глаза не видел. Это был показательный эпизод – США хотели использовать нас как марионеток, но мы не готовы были быть американскими куклами».

Полная версия интервью Амруллы Салеха

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