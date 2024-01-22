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НОВОСТИ

Премьер Польши Туск проявил в Киеве полное неуважение к Орбану и Венгрии — Сийярто

22:40 22.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство расценивает как проявление полного неуважения к премьер-министру Виктору Орбану нападки, с которыми обрушился на него глава кабинета министров Польши Дональд Туск во время своего визита в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший, что польский лидер попытался поместить Венгрию «в последний круг политического ада».

Глава МИД рассказал, что ознакомился с отчетом венгерского посольства в Киеве, в котором говорится о попытках Туска подвергнуть Орбана недопустимой критике за его нежелание поставлять оружие на Украину и призывы к скорейшему прекращению конфликта. По словам Сийярто, польский премьер обвинил своего коллегу в «неевропействе и предательстве Европы», очевидно, «имея в виду последний круг политического ада».

Подобные нападки со стороны премьер-министра Польши свидетельствуют о его полном неуважении премьер-министра Венгрии», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что «Венгрия — суверенная страна, которая имеет право выражать свое мнение и представлять собственную позицию» в соответствии с нормами и принципами Евросоюза. «Мы настаиваем на том, что на Украине должен быть мир как можно скорее, даже если у Дональда Туска другое мнение, и он занимает позицию в поддержку продолжения войны», — подчеркнул глава венгерского МИД.

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