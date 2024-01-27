Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли — Медведев
15:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытается бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте».
Он напомнил, что сегодня исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. «Наш долг — бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма», — подчеркнул политик.
«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — заключил Медведев.
НОВОСТИ
- 14:00 27.01.2024
- Песков отверг предположения о подрыве РФ доминирования США в финсистеме - WP
- 13:00 27.01.2024
- Без помощи США украинские запасы артиллерийских снарядов кончатся через месяц — The Times
- 12:30 27.01.2024
- Экономически значимым компаниям дано право не раскрывать информацию о себе — указ
- 12:25 27.01.2024
- Сбербанк планирует запустить зеленую ипотеку в первом полугодии 2024 года
- 12:00 27.01.2024
- Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу — Фицо
- 11:30 27.01.2024
- США усиливают свои позиции в странах Западной Африки взамен французов
- 11:00 27.01.2024
- Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл
- 10:30 27.01.2024
- США нанесли новый удар по Йемену, целью была ракета хуситов
- 10:10 27.01.2024
- Стали известны лауреаты премии «Золотой орел»
- 10:00 27.01.2024
- После обстрела хуситов в Красном море загорелся танкер
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать