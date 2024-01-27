Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли — Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытается бросить вызов РФ и всему цивилизованному миру, Россия сделает все, чтобы ее враги навсегда исчезли с лица земли, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он напомнил, что сегодня исполняется 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. «Наш долг — бережно хранить память о подвиге советского народа. Для нас это источник мужества и стойкости в борьбе с силами неофашизма», — подчеркнул политик.

«При поддержке Запада киевский режим пытается бросить вызов не только России, но и всему цивилизованному миру. Сделаем все, чтобы, как и 80 лет назад, наши враги навсегда исчезли с лица земли», — заключил Медведев.