В 2023 году Сбер получил свыше 3,5 миллионов откликов на свои вакансии
21:17 30.01.2024
По итогам 2023 года Сбер получил более 3,5 млн откликов на 9,5 тыс. открытых вакансий. Статистика подтверждает высокий интерес соискателей к работе в банке: если взять за основу «конкурсный подход», то в прошлом году на одно место претендовало около 400 человек. Больше всего карьерных возможностей Сбер предложил сотрудникам первой линии, ИТ-специалистам и участникам agile-команд.
Расширение команды обусловлено стремительным ростом ряда направлений бизнеса – разработкой умных устройств и технологий искусственного интеллекта, открытием региональных офисов и ИТ-хабов в России и за рубежом. В 2023 году Сбер объявил о создании крупного IT-хаба в Индии. Команда хаба в Бангалоре будет заниматься разработкой и внедрением новых цифровых продуктов.
«В прошлом году около 12 тыс. новых сотрудников присоединились к нашей команде по совету друзей, которые уже работают в Сбере. Есть семьи, история которых связана со Сбером на протяжении нескольких поколений. Мы бережно относимся друг к другу и помогаем каждому раскрыть свой потенциал, – подчеркнула старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка Наталья Дудина. – Сбер неоднократно признан лучшим работодателем страны. В этом году мы решили не участвовать в рейтинге HeadHunter, чтобы как можно больше замечательных российских компаний могли громко заявить о себе. Искренне желаем успеха всем участникам и будем рады продолжать делиться лучшими практиками».
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