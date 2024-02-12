Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой — губернатор
16:12 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти американского штата Техас удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой, чтобы противодействовать проникновению нелегальных мигрантов из этой страны. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт.
«Больше [военнослужащих] Национальной гвардии [Техаса], а также проволочное ограждение прибывают на границу [с Мексикой] в Техасе. Мы удваиваем наши усилия по расширению участков [границы], на которых мы запрещаем незаконный въезд в Техас», — написал он в социальной сети X. Эбботт отметил, что уровень нелегальной миграции в Техасе «снижается, в то время как в Калифорнии и Аризоне (американских штатах, граничащих с Мексикой — прим. ТАСС) он повышается».
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