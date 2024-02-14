Бурматов предложил ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними
15:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты обсуждают введение в законодательство РФ нормы, позволяющей конфисковывать домашних животных у владельцев, которые жестоко с ними обращаются, в том числе оставляют в беспомощном состоянии. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«У нас готова эта норма, она сейчас находится в процессе обсуждения. Это обязательно надо делать, конечно, надо конфисковывать», — сказал Бурматов ТАСС.
Депутат отметил, что согласно закону к жестокому обращению с животными относятся и ситуации, когда питомцы оставлены в беспомощном состоянии, которое может привести к их гибели. Он добавил, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность, поэтому «сотрудники органов внутренних дел обязаны пресечь совершаемое уголовное преступление».
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