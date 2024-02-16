США переносит бремя неоколониальной политики на своих сателлитов — Медведев
13:00 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты Америки не способны в одиночку вести свою неоколониальную политику, поэтому возлагают бремя издержек ведения подобной политики на страны-саттелиты. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «За свободу наций» в Москве.
«Соединенные Штаты пытаются подчинить всех своей воле, в одиночку такую глобальную схватку выиграть они не способны, и поэтому продолжают подключать своих сателлитов к осуществлению неоколониальной политики. На них уже сейчас ложится основное бремя всех сопутствующих издержек. Зачастую они этому не рады, но вынуждены следовать в фарватере этого курса», — отметил он.
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