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Битва за Авдеевку показала нехватку сил у Украины для борьбы с РФ — эксперт КНР

12:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия между российскими и украинскими войсками за контроль над Авдеевкой продемонстрировали, что киевский режим не располагает достаточными силами и ресурсами для военного противодействия России. Такую точку зрения высказал китайский военный аналитик Вэй Дунсюй.

«Битва за Авдеевку показала, что у Украины недостаточно войск и огневой мощи для защиты этого опорного пункта, в то время как у России хватает ресурсов, чтобы предпринимать атаки с разных сторон», — приводит его слова газета Global Times.

Издание ссылается на мнения других экспертов КНР, которые считают, что Россия «стремится шаг за шагом расширять свои преимущества», в связи с чем Украине приходится вести «все более сложные бои». Они напоминают, что в отношении украинского конфликта Пекин продолжает играть «ответственную роль без предубеждений и предрассудков, и это <…> совершенно отличается от того, как Запад во главе с США подливает масло в огонь».

Авторы газеты уточняют, что в последнее время Россия получила преимущества, которые позволяют ей выбирать, следует ли продолжать наступление или «просто защищать территории, находящиеся под ее контролем». «Как отмечают эксперты, вне зависимости от того, что происходит на поле боя, позиция Китая по продвижению диалога и созданию условий для мирных переговоров не изменится, — подчеркивается в статье. — В какой степени это возможно, также зависит от того, сколько еще помех создаст Запад, ведомый Соединенными Штатами».

По информации Минобороны РФ, 17 февраля в ходе наступательных действий российские подразделения группировки войск «Центр» полностью освободили Авдеевку и продвинулись на 8,6 км. Потери ВСУ в боях за город только за сутки до этого превысили 1,5 тыс. военнослужащих. Этот населенный пункт находится в 13 км к северу от Донецка.

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