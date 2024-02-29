Все ресурсы для реализации поручений президента будут обеспечены — Силуанов
15:32 29.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента РФ, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
«При подготовке бюджета на трехлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. Конечно, будем готовить предложения по ресурсам, и они все будут представлены в ходе подготовки бюджета в весеннюю сессию, с рынком будем обсуждать, с бизнесом. Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал министр.
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