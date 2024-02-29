Все ресурсы для реализации поручений президента будут обеспечены — Силуанов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все необходимые ресурсы для реализации поручений президента РФ, прозвучавших в ходе послания Федеральному собранию, просчитаны и будут обеспечены. Об этом заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«При подготовке бюджета на трехлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. Конечно, будем готовить предложения по ресурсам, и они все будут представлены в ходе подготовки бюджета в весеннюю сессию, с рынком будем обсуждать, с бизнесом. Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», — сказал министр.