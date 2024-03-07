ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в связи со смертью Навального — Bloomberg
12:20 07.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз предложит странам-членам ввести новые санкции в отношении России в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
Так, рестрикции могут коснуться 35 физических и 2 юридических лиц. В частности, под санкции подпадут правительственные чиновники, судьи, тюремные должностные лица, а также колонии ИК-3 и ИК-6.
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