ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в связи со смертью Навального — Bloomberg

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предложит странам-членам ввести новые санкции в отношении России в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

Так, рестрикции могут коснуться 35 физических и 2 юридических лиц. В частности, под санкции подпадут правительственные чиновники, судьи, тюремные должностные лица, а также колонии ИК-3 и ИК-6.