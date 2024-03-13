В России появился эндаумент для поддержки проектов в любительском шахматном спорте
13:23 13.03.2024
Эндаумент-фонд «Филантроп» запустил на своей платформе новый капитал «Ход в будущее». Это первый в России эндаумент, созданный для поддержки проектов в любительском шахматном спорте, - сообщайт сайт ko.ru
В частности, новый фонд целевого капитала «Ход в будущее» — это стремление поддерживать и развивать шахматы. Выбор конкретных проектов для осуществления целевой благотворительной поддержки будет определяться ежегодно советом эндаумента. Это могут быть памятные любительские турниры, мастер-классы, именные стипендии талантам, а также премии.
Применение платформенной модели для такого рода проектов и облегчает сам процесс создания эндаумент-фондов, и расширяет спектр возможных направлений инвестирования их средств, говорится в сообщении фонда. На данном примере можно будет отработать потенциальные сложности и особенности формирования таких моделей финансирования.
НОВОСТИ
- 14:32 13.03.2024
- Более бедные должны платить меньше налогов, обеспеченные — больше, — Песков
- 14:12 13.03.2024
- Пентагон готов поставить Украине ракеты ATACMS большей дальности — WSJ
- 14:00 13.03.2024
- Кремль будет прояснять ситуацию с членством Армении в ОДКБ — Песков
- 13:32 13.03.2024
- Росгвардия уничтожила 30 националистов при попытке прорыва в Белгородскую область
- 13:22 13.03.2024
- Ведущие бигтехи и вузы подписали декларацию об ответственном генеративном искусственном интеллекте
- 13:20 13.03.2024
- В Киеве предлагают молиться не за мир, а за новое оружие и решимость союзников
- 13:05 13.03.2024
- В России работает более 1 млн камер видеонаблюдения — Шадаев
- 13:00 13.03.2024
- Приватизация должна принести в бюджет РФ в 2024 г. не менее 100 млрд руб. — Силуанов
- 12:32 13.03.2024
- Возгорание ликвидировали на нефтезаводе в Рязани после атаки БПЛА
- 12:20 13.03.2024
- Пограничная охрана США приведена в состояние повышенной готовности из-за беженцев с Гаити
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать