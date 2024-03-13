В России появился эндаумент для поддержки проектов в любительском шахматном спорте

13:23

Эндаумент-фонд «Филантроп» запустил на своей платформе новый капитал «Ход в будущее». Это первый в России эндаумент, созданный для поддержки проектов в любительском шахматном спорте, - сообщайт сайт ko.ru

В частности, новый фонд целевого капитала «Ход в будущее» — это стремление поддерживать и развивать шахматы. Выбор конкретных проектов для осуществления целевой благотворительной поддержки будет определяться ежегодно советом эндаумента. Это могут быть памятные любительские турниры, мастер-классы, именные стипендии талантам, а также премии.

Применение платформенной модели для такого рода проектов и облегчает сам процесс создания эндаумент-фондов, и расширяет спектр возможных направлений инвестирования их средств, говорится в сообщении фонда. На данном примере можно будет отработать потенциальные сложности и особенности формирования таких моделей финансирования.