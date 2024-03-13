Александр Ведяхин выступил на пленарной сессии Дня искусственного интеллекта в России
18:01 13.03.2024
В 2024 году Сбер планирует заработать порядка 450 млрд руб. с помощью искусственного интеллекта (ИИ, AI). Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на пленарной сессии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» в ходе «Дня искусственного интеллекта» на Международной выставке-форуме «Россия».
«Благодаря встраиванию искусственного интеллекта в каждый бизнес-процесс в 2023 году Сберу удалось заработать дополнительно 350 млрд руб., а по итогам текущего года этот показатель может составить 400-450 млрд руб., – сообщил он. – Сегодня уже 100% кредитных решений для физлиц в Сбере принимаются с использованием AI, а по юрлицам до конца года 70% решений будут приниматься таким образом – как по количеству выданных кредитов, так и по объему финансирования».
Развитие AI-технологий в мире продолжает ускоряться. Если в прошлом году новые релизы нейросетей выходили раз в месяц, то сегодня практически каждый день появляется новый релиз той или иной нейросети. Россия не отстает в этой гонке. Постоянно совершенствуется сервис Сбера GigaChat и модели других компаний.
Александр Ведяхин рассказал о трендах, которые сегодня определяют развитие AI-технологий в мире. Основной из них – коммодитизация больших языковых моделей, которые сами по себе все меньше являются конкурентным преимуществом. Следующая история – это интерактивный AI и альтернативные архитектуры. Благодаря развитию этих направлений потребность в вычислительных мощностях уменьшится в разы. Другое важное направление – специализированные модели. Обученные на хороших датасетах, они дают качество, сопоставимое с большими моделями, обученными на гигантских датасетах. В итоге на выходе получаются узконаправленные модели хорошего качества.
Он также рассказал о GigaLegal, умном юридическом помощнике на базе GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat. AI-юрист пригодится сотрудникам юридических департаментов, менеджерам по закупкам, риелторам и другим специалистам, которые работают с большим количеством юридических запросов.
На сессии также выступили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководители крупнейших технологических компаний страны и другие спикеры.
День искусственного интеллекта – главное событие весны в ИИ-отрасли, проходит при организационной поддержке правительства России, Министерства экономического развития РФ и Национального центра развития ИИ при правительстве Российской Федерации.
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