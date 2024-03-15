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В Театре сатиры 18 марта пройдет прощание с Ширвиндтом

23:00 15.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония прощания с президентом Театра сатиры, народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом пройдет в театре 18 марта. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Сергей Газаров.

«Прощание состоится в театре 18 марта, в понедельник», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что место захоронения пока точно не определено, предполагается, что это может быть Новодевичье кладбище.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни.

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