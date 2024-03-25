Теракт в «Крокусе» может быть выгоден тем, кто воюет с РФ руками Киева, заявил Путин
21:30 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теракт в «Крокус сити холле» может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима, заявил заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг теракта.
«Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершенное 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос — кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства.
Он добавил, что нацисты, как хорошо известно, «никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей».
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