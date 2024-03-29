Переговоры по Украине должен вести Запад, Россия не видит в украинцах партнеров — Орбан

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине должны вести страны Запада, потому что российская сторона не видит в украинцах партнеров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии (с 2000 по 2007 годы) Вольфгангом Шюсселем, опубликованной в новом англоязычном европейском журнале European Voices и появившейся в изложении в венгерских СМИ.

По их словам, Орбан отметил в разговоре с Шюсселем, что переговоры необходимо начать как можно скорее, однако россияне не видят в украинцах партнеров. В то же время он считает, что интересы Европы окажутся под угрозой, если такие переговоры Россия будет вести только с Соединенными Штатами, потому что, помимо непосредственно урегулирования положения на Украине, они должны затрагивать более широкие вопросы будущей архитектуры европейской безопасности. Премьер убежден, что Евросоюз не должен оставаться «вне этого уравнения».