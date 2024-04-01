В РФ мигрантов обяжут подписывать соглашение о лояльности с возможным ограничением въезда
17:12 01.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранных граждан планируют обязать подписывать соглашение о лояльности, предусматривающее их согласие на возможное ограничение въезда в РФ, а также ограничение пребывания в стране в случае нарушения закона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Законопроект содержит следующие правовые новеллы: соглашение о лояльности — согласие иностранного гражданина с возможным ограничением его права на въезд в Российскую Федерацию, пребывание и проживание на территории Российской Федерации в случае нарушения законодательства Российской Федерации», — написала она в телеграм-канале.
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