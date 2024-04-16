Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», — сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.

По его мнению, «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США». «Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», — подытожил президент.