Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине
12:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором, считает украинский президент Владимир Зеленский.
«Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», — сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.
По его мнению, «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США». «Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», — подытожил президент.
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