0
0
39
НОВОСТИ

Зеленский назвал позором разделение помощи США Израилю и Украине

12:32 16.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором, считает украинский президент Владимир Зеленский.

«Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии. Для тех, кто говорит только о демократии, это всего лишь разговоры», — сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.

По его мнению, «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США». «Это чистая политика. Никого не волнует, что происходит на Украине. Их волнует только их рейтинг одобрения, вот в чем суть», — подытожил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 16.04.2024
30 жителей РФ погибли, более 160 пострадали за неделю в результате ударов ВСУ
0
68
12:05 16.04.2024
Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
0
69
12:00 16.04.2024
ВС РФ уничтожили 9 лодок ВСУ с 20 военными на правом берегу Днепра
0
70
11:32 16.04.2024
Блогер-сыроед Лютый получил 8 лет колонии по делу о гибели своего сына
0
160
11:20 16.04.2024
Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью — МО РФ
0
151
11:05 16.04.2024
Боррель заявил, что «стучится в двери» стран ЕС с просьбами о закупке ПВО для Киева
0
177
11:00 16.04.2024
США продолжат разжигать новые конфликты, чтобы спасти себя от дефолта — Володин
0
221
10:45 16.04.2024
На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями – флагманы новой линейки Sber Line S
0
221
10:32 16.04.2024
Большая часть островов в дельте Днепра контролируется войсками РФ — морпех
0
214
10:20 16.04.2024
В Киеве заявили об отсутствии коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции
0
266

Возврат к списку