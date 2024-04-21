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Электросистема в Харькове перегружена, график отключений не выдерживается - мэр

10:25 21.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, при этом для стабилизации ситуации необходимо оборудование, которого в стране нет. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня очень серьезная ситуация, которая сложилась по городу в энергетической отрасли <…>. К сожалению, те графики, которые составлены облэнерго совместно с „Укрэнерго“, не выдерживаются. Мы понимаем, что это объективно, потому что есть перегрузка энергетической системы. Есть дефицит», — цитирует мэра издание «Общественное».

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