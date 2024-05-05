Несмотря на дефицит, Швейцария продолжит закупать боеприпасы

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берн продолжит закупать боеприпасы для своей армии несмотря на их дефицит на рынке, осложняющий пополнение арсеналов Киевом. Об этом заявила в интервью воскресному выпуску газеты Blick президент Швейцарии Виола Амхерд.



Отвечая на вопрос о том, не следует ли Берну проявить солидарность с властями Украины, прекратив закупку боеприпасов для своей армии и ослабив таким образом их дефицит, с которым сталкиваются Вооруженные силы Украины, Амхерд подчеркнула, что Швейцарии необходимо «укреплять свою обороноспособность». «Мы не должны быть „слабым звеном“, мы должны способствовать безопасности Европы. Поэтому мы продолжим закупки оружия», — сказала президент.



