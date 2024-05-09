Верховная рада Украины отравила в отставку вице-премьера Кубракова
16:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За отставку Кубракова проголосовали 272 депутата, против — 0, еще 13 воздержались. Сам Кубраков заявил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ни руководство пропрезидентской фракции «Слуга народа», ни глава правительства Денис Шмыгаль с ним отставку заранее не обсуждали.
Украинское издание «Страна» связывает отставку Кубракова с повреждениями, полученными энергосистемой Украины за последние месяцы. Ответственным за работу энергетической инфраструктуры был Кубраков.
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