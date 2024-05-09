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Верховная рада Украины отравила в отставку вице-премьера Кубракова

16:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины проголосовала за отставку вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александра Кубракова. Трансляцию заседания ведет на своем YouTube-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

За отставку Кубракова проголосовали 272 депутата, против — 0, еще 13 воздержались. Сам Кубраков заявил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что ни руководство пропрезидентской фракции «Слуга народа», ни глава правительства Денис Шмыгаль с ним отставку заранее не обсуждали.

Украинское издание «Страна» связывает отставку Кубракова с повреждениями, полученными энергосистемой Украины за последние месяцы. Ответственным за работу энергетической инфраструктуры был Кубраков.


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