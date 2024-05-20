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В Первом всероссийском молодежном IT-форуме в Смоленске примут участие более 500 человек

13:45 20.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый всероссийский молодежный IT-форум «Свой код» соберет в Смоленской области более 500 школьников и студентов колледжей со всей страны. Он пройдет в октябре 2024 года во дворце спорта «Юбилейный» в областном центре, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Первый всероссийский молодежный IT-форум пройдет в октябре 2024 года во дворце спорта „Юбилейный“. Планируем участие около 500 участников со всей страны. Это школьники и студенты, которые занимаются информационными технологиями», — сказали в пресс-службе.


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