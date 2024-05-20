Экс-посол РФ в Иране уверен, что внешняя политика Тегерана не изменится

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменений во внешней политике Ирана после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна не стоит ждать, поскольку ее определяет духовный лидер Али Хаменеи. Об этом заявил экс-посол РФ в Иране, посол РФ в Шри-Ланке и Мальдивской Республике Леван Джагарян в эфире телеканала «Россия-24».



«Основные направления внешней политики Ирана определяет верховный руководитель Али Хаменеи. Он дает установки по приоритетным направлениям внешнеполитической жизни страны, которые реализуются правительством и внешнеполитическим ведомством, — сказал дипломат. — Я убежден в том, что [установки] останутся практически неизменными, прежде всего в том, что касается дружественных отношений между нашими странами и тесного взаимодействия между Тегераном и Москвой по основным региональным и мировым проблемам». Посол уверен, что традиционно дружественные отношения между Ираном и Россией продолжат укрепляться.





