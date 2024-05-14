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Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии — источник

14:12 14.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адмирал Николай Евменов, занимавший ранее должность главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова». Об этом ТАСС сообщил источник в академии.

«Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России», — сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем, на сайте академии ВМФ указывается, что должность начальника ВУНЦ по-прежнему занимает контр-адмирал Александр Карпов.

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