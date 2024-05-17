Боррель заявил, что экономика Европы не выдерживает конкуренции с Китаем

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил озабоченность тем, что некоторые отрасли экономики Европы из-за конкуренции с Китаем находятся под угрозой. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Foreign Policy.

По его словам, «80% всех используемых в ЕС солнечных панелей импортируется из КНР», а активное развитие промышленности зеленой энергетики в Китае «разрушило» соответствующую отрасль в Евросоюзе. «Теперь то же самое угрожает и автомобилестроительной отрасли», — констатировал он.

Глава европейской дипломатии считает, что Китай экспортирует «перекосы своего внутреннего рынка» в третьи страны, так как не может справиться с «избыточными мощностями» и излишками своей продукции самостоятельно. Подобные меры угрожают экономике западных стран.