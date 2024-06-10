Более 50% американцев выбирают Байдена, чтобы не допустить возвращения Трампа — опрос

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины (54%) потенциальных избирателей действующего президента США Джо Байдена будут голосовать за него на выборах 2024 года, чтобы не допустить возвращения его предшественника Дональда Трампа к власти. Об этом свидетельствуют данные опроса британской исследовательской компании YouGov для телерадиокомпании CBS News.

Исследование показало, что Байдена и Трампа поддерживает практически одинаковое количество вероятных избирателей как на общенациональном уровне, так и на уровне колеблющихся штатов, в которых нет электората, стабильно поддерживающего одну из двух главных партий в США, и от которых нередко зависит исход выборов. Согласно приведенным данным, готовность отдать свой голос за Трампа выразили 50% опрошенных по всей стране, в то время как за Байдена — 49%. При этом Байден получил поддержку от 50% респондентов в колеблющихся штатах, а Трамп — 49%.

Большинство респондентов (54%), поддерживающих Байдена, уточнили, что сделают такой выбор, «главным образом чтобы выступить против Трампа». Лишь 27% обосновали свое решение симпатией к действующему президенту, еще 19% объяснили это партийной принадлежностью. Напротив, участники опроса, поддержавшие Трампа, чаще говорили, что делают это из симпатии к политику (52%). Лишь 14% увязали свою поддержку с партийной принадлежностью, а 34% сказали, что готовы голосовать за него, чтобы помешать Байдену остаться на второй срок.

Кроме того, респонденты в целом более благоприятно оценили личностные характеристики Трампа, чем Байдена. Бывший президент проиграл действующему лишь по показателю «участливый», тогда как по остальным получил позитивную оценку как минимум от половины опрошенных (по характеристикам «эффективный», «сфокусированный», «компетентный», «жесткий», «энергичный»). В то же время просьба оценить поведение политиков вне зависимости от политических взглядов разделила опрошенных на примерно равные группы в отношении Байдена (51% «положительно» против 49% «отрицательно»), тогда как 67% негативно оценили Трампа.

Как подытоживает телеканал, недавний вердикт жюри присяжных о виновности Трампа в фальсификации финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс «не сказался критически на предвыборной гонке». Наибольшее беспокойство респондентов вызывают состояние национальной экономики, инфляция, ситуация на границе с Мексикой.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.