Представлена деловая программа конференции GigaConf 2024
12:30 17.06.2024
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Конференцию откроет старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Он расскажет о трендах в области генеративного AI и какие AI-инструменты будут востребованы у разработчиков в ближайшем будущем. Затем лидер сообщества MindSpore Сяоман Сю (Xiaoman Hu) выступит с докладом об экосистеме AI в Китае, а руководитель исследовательской программы GigaChat и R&D SberDevices Сергей Марков поделится планами развития нейросетевой модели GigaChat.
На конференции пройдут семь параллельных тематических треков – «Инновации и стратегии», DevOps, «Инженерия данных», AI-/ML, «Инструменты разработчика», «Системный анализ» и «Безопасность приложений», – во время которых эксперты обсудят актуальные технологические направления. Среди них – построение эффективной инфраструктуры и архитектуры для эффективного обучения и тюнинга LLM-моделей; разработка и развертывание приложений с помощью GitVerse; построение надежных инфраструктур для разработки мобильных приложений; развитие интерфейсов для управления postgres-подобных СУБД; внедрение инструментов для обеспечения практик DevSecOps; актуальные тренды в использовании AI системными аналитиками и о многом другом.
Кроме деловой части, участников ждут развлекательные и интерактивные зоны от СберМаркета, Hi-Fi-стриминга Звук, СберПремьера, Cloud.ru. Звук приготовил для гостей фотозону с использованием искусственного интеллекта и тихую дискотеку в лаундж-зоне. Гости конференции смогут посетить выставку технологических продуктов Сбера и компаний-партнеров, а также стенд HR-команды Сбера, где можно будет узнать о карьерных возможностях. Вечером гостей ждет сет от легендарной рок-группы.
Участие в GigaConf 2024 бесплатное, нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия . Также можно подключиться к онлайн-трансляции конференции. Несколько сессий будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ), что сделает их доступными более широкому кругу зрителей и участников.
НОВОСТИ
- 13:05 17.06.2024
- Медведев предложил подсчитать ущерб от западных санкций
- 13:00 17.06.2024
- Большинство поляков требуют закрыть от мигрантов восточную границу Польши — опрос
- 12:32 17.06.2024
- Макрон слышит предупреждения РФ по поводу отправки войск на Украину — глава СВР
- 12:20 17.06.2024
- Путин переподчинил себе ФМБА
- 12:05 17.06.2024
- При отказе от инициативы Путина условия заключения мира для Киева станут жестче — Нарышкин
- 12:00 17.06.2024
- Попытки Зеленского расширить поддержку Украины потерпели крах в Швейцарии — Bloomberg
- 11:35 17.06.2024
- Сбер, Сколтех и РБК создадут «Теорию всего»
- 11:32 17.06.2024
- Украина и международные кредиторы не достигли соглашения о реструктуризации долга
- 11:20 17.06.2024
- В будущем у людей не будет телефонов, только внедряемые в мозг чипы Neuralink — Маск
- 11:05 17.06.2024
- Белоусову представили план развития формируемого Саратовского артиллерийского училища
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать