Представлена деловая программа конференции GigaConf 2024

12:30

Иллюстрация пресс-службы Сбера



27 июня в Москве пройдет технологическая конференция для разработчиков GigaConf в креативном пространстве «Дизайн-завод». На мероприятии выступит более 50 ведущих экспертов российских и международных компаний. Они поделятся опытом создания передовых технологических решений и расскажут о влиянии искусственного интеллекта (AI) и Open Source на ИТ-сферу. Ожидается, что мероприятие соберёт более трех тысяч участников в Москве и десятки тысяч онлайн-слушателей.

Конференцию откроет старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Он расскажет о трендах в области генеративного AI и какие AI-инструменты будут востребованы у разработчиков в ближайшем будущем. Затем лидер сообщества MindSpore Сяоман Сю (Xiaoman Hu) выступит с докладом об экосистеме AI в Китае, а руководитель исследовательской программы GigaChat и R&D SberDevices Сергей Марков поделится планами развития нейросетевой модели GigaChat.

На конференции пройдут семь параллельных тематических треков – «Инновации и стратегии», DevOps, «Инженерия данных», AI-/ML, «Инструменты разработчика», «Системный анализ» и «Безопасность приложений», – во время которых эксперты обсудят актуальные технологические направления. Среди них – построение эффективной инфраструктуры и архитектуры для эффективного обучения и тюнинга LLM-моделей; разработка и развертывание приложений с помощью GitVerse; построение надежных инфраструктур для разработки мобильных приложений; развитие интерфейсов для управления postgres-подобных СУБД; внедрение инструментов для обеспечения практик DevSecOps; актуальные тренды в использовании AI системными аналитиками и о многом другом.

Кроме деловой части, участников ждут развлекательные и интерактивные зоны от СберМаркета, Hi-Fi-стриминга Звук, СберПремьера, Cloud.ru. Звук приготовил для гостей фотозону с использованием искусственного интеллекта и тихую дискотеку в лаундж-зоне. Гости конференции смогут посетить выставку технологических продуктов Сбера и компаний-партнеров, а также стенд HR-команды Сбера, где можно будет узнать о карьерных возможностях. Вечером гостей ждет сет от легендарной рок-группы.

Участие в GigaConf 2024 бесплатное, нужно только предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия . Также можно подключиться к онлайн-трансляции конференции. Несколько сессий будут переводиться на русский жестовый язык (РЖЯ), что сделает их доступными более широкому кругу зрителей и участников.