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Израиль хочет управлять послевоенной Газой через систему гуманитарных анклавов без ХАМАС

15:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль планирует испытать экспериментальную модель управления послевоенной Газой, создав систему гуманитарных анклавов, которые будут неподвластны контролю боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на шесть неназванных источников.

По их словам, пилотная схема гуманитарных анклавов будет протестирована в городах Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и районе Аль-Ататра на севере Газы. Согласно плану, военнослужащие израильской армии будут передавать в эти зоны гуманитарную помощь через контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с сектором Газа «проверенным местным палестинцам». Ожидается, что палестинские управленцы в дальнейшем смогут «расширить свои обязанности» и взять на себя управление в этом районе. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет обеспечивать безопасность местным посредникам на начальном этапе, отмечает издание.

По информации одного из собеседников издания, Израиль считает, что система управления может стать способом оказать давление на ХАМАС на фоне затянувшихся переговоров о прекращении огня для обмена заложниками. Кроме того, в случае успеха плана страна создаст гуманитарные анклавы и на юге Газы, чтобы сместить власть ХАМАС, который уже 20 лет управляет анклавом.

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