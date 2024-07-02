Израильские генералы выступают за перемирие с ХАМАС — NYT
16:00 02.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшее военное руководство Израиля выступает за перемирие с радикальным палестинским движением ХАМАС. Израильские генералы считают, что так будет легче добиться освобождения заложников и это позволит армии восстановить ресурсы на случай эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболлах», сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в силовых структурах.
«Военные полностью поддерживают соглашение об освобождении заложников и прекращении боевых действий», — заявил бывший советник по вопросам национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. По его словам, генералы Армии обороны Израиля считают, что «всегда смогут возобновить действия и вступить в военное противостояние с ХАМАС в будущем».
Как отмечает газета, военное руководство еврейского государства пришло к выводу, что перемирие — наиболее эффективный способ достигнуть освобождения около 120 заложников, удерживаемых в секторе Газа. Высший офицерский состав Израиля также считает, что израильской армии необходимо время на восстановление, и опасается нехватки боеприпасов, вооружений и техники в случае начала масштабного конфликта с «Хезболлах» на севере страны. Кроме того, соглашение с ХАМАС может способствовать налаживанию диалога с ливанской стороной, выступающей против боевых действий Израиля в Газе, рассказали изданию несколько неназванных официальных лиц.
Позиция военных расходится с мнением премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который выступает против соглашения о прекращении огня до уничтожения ХАМАС.
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