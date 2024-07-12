Сбер предоставит Sminex 50 миллиардов рублей на строительство квартала «Тишинский бульвар»

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Сбер предоставит 50 млрд руб. на строительство квартала «Тишинский бульвар» рядом со станцией метро «Белорусская». Девелопер – компания Sminex – направит средства на создание тихого зеленого элитного квартала в районе исторической Тишинки. Здесь появятся 14 корпусов с разнообразной архитектурой и квартирами нескольких форматов общей площадью 60 тыс. кв. м, большой двор-парк, а также комфортабельные офисы класса А и предприятия сферы услуг. Договор на проектное финансирование заключен до апреля 2030 года.

«Sminex – один из ключевых застройщиков страны в премиальном и элитном сегментах, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Компания скрупулезно оценивает свои девелоперские проекты, анализируя их по 200 параметрам. Мы доверяем экспертизе компании, поэтому выделили проектное финансирование сразу на все четыре очереди строительства «Тишинского бульвара» с поэтапным вводом в эксплуатацию и раскрытием эскроу-счетов. Для нас это уже четвертый совместный девелоперский проект. Уверен, что вместе мы построим один из лучших жилых кварталов в России».

«Это знаковая сделка для обеих сторон. Проектное финансирование элитных домов – всегда уникальная история, ведь объем инвестиций складывается из множества факторов: от локации до продуктового наполнения, – рассказала Елена Кульбикова, вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex. – В случае с «Тишинским бульваром» это престижный центральный район, 14 неповторимых фасадов из премиальных материалов, рекордное благоустройство, новое строительство и реконструкция исторических зданий. Наш многолетний партнер Сбер поможет нам создать для клиентов самую комфортную среду для жизни».

Важной составляющей «Тишинского бульвара» станет самый большой в элит-классе приватный двор-парк площадью 2,1 гектара – это две трети всей территории квартала. Через него будет проходить 300-метровый прогулочный бульвар, который объединит три внутренних двора – Кленовый, Ивовый и Рябиновый – с концептуальным озеленением. На территории предусмотрено шесть водоемов, в том числе пруд с настилом для йоги, сухой фонтан и живописный ручей, проходящий через детскую площадку, зоны тихого и активного отдыха, воркаут и единственная в своём сегменте универсальная спортивная площадка для командных игр.

Также в квартале появится Clubhouse – инфраструктурный хаб для резидентов, открывающий безграничные возможности для общения, спорта и детского развития. Это уютный соседский центр, фитнес с зоной спа, взрослым и детским бассейнами, откуда можно будет выйти на отдельные террасы для отдыха на свежем воздухе, а также детская игровая комната.

В ходе строительства квартала девелопер реконструирует под офис трёхэтажный краснокирпичный особняк 1890-х годов – бывший дом Товарищества фабрики П. Т. Фирсова, сохранив исторические фасады строения, имеющие художественную ценность. Кроме того, девелопер подарит городу новую архитектурную доминанту — 24-этажное здание высотой 120 метров. В нём разместят как офисные помещения, так и пентхаусы с потолками высотой до 7,65 метра, дровяными каминами и террасами на кровле. Отсюда откроются роскошные панорамные виды на крупнейший в России католический собор, «Москву-Сити» и сталинские высотки.

Строительство и продажи первых двух очередей «Тишинского бульвара» стартовали в марте этого года. Ввести 11 корпусов в эксплуатацию планируют в 2027 году, а третью и четвертую очереди, в рамках которых построят ещё три здания, самые высокие в квартале, – в 2029-м. Жилые помещения составят 50% от всей площади застройки – это одноэтажные и двухэтажные квартиры, high level на предпоследнем этаже с потолками высотой до 8,2 метра и пентхаусы со вторым светом, дровяными каминами и персональными террасами.