Александр Овечкин испытает разработку победителя школьного акселератора Сбера
13:40 17.07.2024
Семнадцатилетний школьник Даниил Макатров разработал систему сбора статистики и аналитики для спортсменов в режиме реального времени – YouChip. С этой технологией он стал победителем школьного акселератора Сбера и принял участие в телешоу «Гонка стартапов». 20 июля система трекинга будет испытана в рамках «Матча года», который пройдет на арене ЦСКА в Москве, в нем сыграют Александр Овечкин и другие сильнейшие российские хоккеисты.
YouChip представляет собой систему датчиков на игроке, устройство в шайбе и оборудование на ледовой арене. Датчики собирают ряд базовых данных (например, о местоположении хоккеиста на арене и времени, когда он был в конкретной точке), далее на их основе происходит автоматический расчет сотни других статистических и аналитических данных – от скорости и количества бросков отдельного хоккеиста до владения шайбой командами и темпа игры.
«Победа в школьном акселераторе Сбера придала ускорение нашему стартапу. Для молодой компании большая честь оказаться частью «Матча года». В наших датчиках сыграют лучшие российские хоккеисты из КХЛ и НХЛ, среди которых и кумир моего детства, а также один из величайших игроков в истории хоккея – Александр Овечкин. Я сам с детства играю в хоккей и всей душой болею за этот вид спорта», – рассказал Даниил Макатров, основатель YouChip.
Система собирает данные, а затем анализирует их с помощью технологий искусственного интеллекта и дает рекомендации. Статистку «Матча года», собранную с помощью YouChip, болельщики на арене увидят на медиа-кубе, а зрители трансляции – прямо на экранах своих устройств. В результате будут названы «Самый быстрый игрок матча» и «Самый большой пробег за матч».
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