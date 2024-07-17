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НОВОСТИ

Британия продолжит оказывать полную поддержку Украине — Карл III

15:12 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании продолжить поддерживать Украину и играть ведущую роль в предоставлении Киеву пути к членству в НАТО. Об этом заявил в тронной речи на церемонии открытия сессии парламента нового созыва король Великобритании Карл III.

«Мое правительство будет продолжать предоставлять полную поддержку Украине и ее народу и будет прилагать усилия, чтобы играть ведущую роль в предоставлении Украине ясного пути к членству в НАТО», — заявил монарх.

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