0
0
148
НОВОСТИ

Около 44% взрослого населения России страдают избыточной массой тела — доклад

11:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избыточной массой тела страдают около 44% взрослого населения России, ожирение наблюдается у 9% детей. Об этом говорится в докладе «Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Доля взрослых (19 лет и старше) с избыточной массой тела составляет 43,9% и ожирением — 18,6% (мужчины — 52,4% и 16%, женщины — 37,1 и 20,7% соответственно). 18,8% детей (0 — 18 лет) имеют избыточную массу тела, а 9,2% — ожирение», — следует из данных доклада.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
4757
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5101
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4620
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
4800
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4727
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
4762
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4727
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4752
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4687
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4694

Возврат к списку