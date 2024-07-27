Около 44% взрослого населения России страдают избыточной массой тела — доклад

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избыточной массой тела страдают около 44% взрослого населения России, ожирение наблюдается у 9% детей. Об этом говорится в докладе «Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения» Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, документ есть в распоряжении ТАСС.

«Доля взрослых (19 лет и старше) с избыточной массой тела составляет 43,9% и ожирением — 18,6% (мужчины — 52,4% и 16%, женщины — 37,1 и 20,7% соответственно). 18,8% детей (0 — 18 лет) имеют избыточную массу тела, а 9,2% — ожирение», — следует из данных доклада.