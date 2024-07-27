Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже проявлением «неуважения к христианам»
18:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже показала «неуважение к христианам».
«Это было крайне неуважительно к христианам», — написал он в соцсети X, комментируя видео, на котором участники церемонии сделали пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».
Церемония открытия Игр в Париже отметилась несколькими казусными ситуациями — олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.
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