Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже проявлением «неуважения к христианам»

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что церемония открытия Олимпиады в Париже показала «неуважение к христианам».

«Это было крайне неуважительно к христианам», — написал он в соцсети X, комментируя видео, на котором участники церемонии сделали пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Церемония открытия Игр в Париже отметилась несколькими казусными ситуациями — олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр в Париже был повешен на флагшток в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР атлетов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.