Азербайджан направил в МОК протест по поводу высказываний на канале France 2 во время открытия Олимпиады

16:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили официальный протест в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с заявлениями, прозвучавшими на французском телеканале France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом говорится в совместном заявлении указанных ведомств.

26 июля во время прохождения армянских спортсменов на параде олимпийских команд ведущие телеканала France 2 заявили в прямом эфире, что Армения исторически является страной, близкой сердцам французов, и прошлый год был годом траура для нее из-за потери Карабаха, который, по выражению комментаторов, перешел в руки азербайджанской армии.

В письме протеста говорится, что подобное неуважительное отношение государственного телеканала к Азербайджану является откровенным нарушением Олимпийской хартии. «Такая пропаганда противоречит духу Игр, а также служит подрыву мирных усилий между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении.