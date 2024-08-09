Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве — сопротивление

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личный состав ВСУ был поражен в Полтаве при переброске из-под Житомира. Об этом ТАСС рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — сказал Лебедев.