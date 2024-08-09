Личный состав ВСУ поражен ракетным ударом в Полтаве — сопротивление
12:05 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Личный состав ВСУ был поражен в Полтаве при переброске из-под Житомира. Об этом ТАСС рассказал представитель сопротивления Сергей Лебедев.
«В Полтаве по личному составу, перебрасываемому из-под Житомира, прилетело очень серьезно. Много 200-х и 300-х», — сказал Лебедев.
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