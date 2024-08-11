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Рассылка сообщений об эвакуации в Курской области фейк - власти

15:45 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о начале эвакуации в Курской области, распространяемая украинскими спецслужбами якобы от имени врио губернатора региона, является фейком. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства в своем телеграм-канале.

«Внимание! Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе. ЦИПсО планирует вызвать панику и парализовать трассы», — говорится в сообщении пресс-службы.



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