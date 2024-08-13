Сбер помогает реконструировать парк Воронцовского дворца в Крыму
20:38 13.08.2024
Сбер участвует в реконструкции парка Воронцовского дворца в Алупке – одного из самых известных и необычных памятников Крыма, шедевра архитектуры романтизма. На средства банка ведется широкий спектр работ, который включает в себя установку объектов инфраструктуры, ограждений и кованых ворот, реставрацию стен, восстановление парковых дорожек, озеленение, благоустройство смотровых площадок.
Реконструкция стен Воронцовского дворца и парка – лишь один из целого ряда благотворительных проектов Сбера в Алупке. При содействии банка 13 августа здесь открылся восстановленный храм Архангела Михаила. В этом году, после завершения курортного сезона, запланированы благоустройство детского пляжа и Воронцовских купален, реконструкция кафе и лодочной станции.
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