ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и два дополнительных пакета снарядов к ним в Мирополье Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения в районе Мирополье Сумской области двух пусковых установок РСЗО HIMARS производства США, с которых велись обстрелы Курской области. По вскрытым позициям американских РСЗО HIMARS были нанесены два ракетных удара. В результате ударов уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, транспортно-заряжающая машина, два дополнительных пакета (12 реактивных снарядов) к РСЗО HIMARS. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта, пожар и вылет реактивного снаряда», — сообщили там.