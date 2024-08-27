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США вовлекают Молдавию в создание веществ, выборочно поражающих этнические группы — МО РФ

11:05 27.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США продолжают создавать биологические агенты, способные избирательно поражать различные этнические группы населения, а также вовлекают в эту деятельность Молдавию и Румынию. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По имеющимся данным, в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. В соответствии с имеющейся информацией, в логистические схемы перевозки биоматериалов Соединенные Штаты начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации», — сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, подобная тактика позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов США и американской военно-биологической программы.

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