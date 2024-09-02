Минск балансирует в условиях санкций благодаря отношениям с РФ и Китаем — Лукашенко

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудничество с Россией, Китаем и рядом других дружественных государств помогло Белоруссии минимизировать влияние западных санкций. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Витебском госуниверситете со студентами высших учебных заведений Витебской области.

«И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.